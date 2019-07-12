12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabah çok erken saatlerde akrepteki Ay ve oğlaktaki Plüton arasındaki açı, zengin duygular doğuracak. Maceracı ve cesaretli olacağız. Bu da seyahate olan ilginin artması anlamına gelecek. Akşama doğru Ay, yay burcuna giriyor. Bu da tutkulu ve ateşli hissetmenize sebep olacak. Bugün huzursuz bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Yay burcundaki Ay’la birlikte eğitim için en iyi önkoşullar ortaya çıkar. Yüksek öğretim gibi konularla ilgilenenler derin bilgiyi deneyimleyecektir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sadece sıradan sorumluluklarla uğraşmak zorunda olmanız, bunu yaparken eğlenemeyeceğiniz anlamına gelmez! Yaratıcılığınızın bugün size yol göstermesine izin verin; eğlenceli kombinasyonlar, olağandışı düzenlemeler ve günün daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacak ilgi çekici fikirler kolayca ortaya çıkacaktır.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizde birileri kendinize farklı bir şekilde bakmanıza neden olan bir yaşam değişikliği geçiriyor. Bu deneyimin eğitici yönünü benimseyin ve duygularınıza fazla kapılmamaya çalışın. Ailenizle bağlarınız arzu ettiğinizden daha esnek, ancak her geçen gün gittikçe daha sıkılaşacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşırı yüklenmiş bir programınız olduğu için endişelenmenize gerek yok, yeter ki doğru planlama yapın. Gününüzün geri kalanını organize etmek için oturduğunuzda, öğleden sonra daha fazla boş zaman oluşturmanın birkaç kolay yolunu da göreceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önünüzde bir duvar çıktı diye yolculuğunuz sona ermiş değil. Hedeflerinize bağlı kalın ve ilk sorun belirtisinde durmayın. Size yardım etmesi için başka bir kişinin size katılmasını düşünmeyin. Bugün karşılaştığınız engeller ne olursa olsun eğlenceli, eğitici ve üstesinden gelmesi kolay olacaktır.
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