11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıldızlar özellikle keyifli bir gün olduğunu ve bazı güzelliklerin olabileceğini gösteriyor. Sabahları Ay zaten Terazi'de ve uyum ihtiyacı bizi normalden daha fazla etkileyecek. Güzellik ve sanat için takdir duygumuz artacak. Ay Terazi’ye geçiyor. Uyum için can atıyoruz. Sevgi ve beraberlik merkezli bir dönem. Duygusal bir durum içindesiniz ve bunu eşinizle birlikte paylaşmak istiyorsunuz - her zamankinden daha romantiksiniz. Terazi’deki Ay İkizler’deki Venüs’le açı yapıyor. Aile hayatı için umut verici gelişme ve yönleri hazırlıyor. Değişiklik ve uyumluluk duyguları hakim olacak. Aile hayatında anlaşmazlıklardan kaçınma eğilimi açısından önemlidir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün günlük işlerinizde sizi zorlayacak bir kararla karşılaşabilirsiniz. Kararınızı verip fikrinizi belirtmeden önce tüm açılardan düşünüp olayı her açıdan tarttığınıza emin olun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çalışma koşullarınızın iyileşeceği bir gündesiniz. Yönetimde bir değişiklik olabilir veya çalışma ekibinizde bir değişiklik olabilir. Bu değişiklik yanında size fırsatlar getirecek.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaratıcı bir alanda, hoşunuza gidecek bişey yapacaksınız. Ama bunu yapmadan önce halletmeniz gereken muhtemelen muhasebe odaklı sıkıcı evrak işleri olacak, açıkçası bu sizi biraz bunaltacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklemediğiniz bir eleştiri alacaksınız, bunu çok üzerinize almayın. Bugün sosyal çevrenizle, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, akrabalarınızla anlaşamayacağınız konular olacak. Ama bu durum size ileride kullanabileceğiniz yeni iletişim yöntemlerini öğretecek.
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