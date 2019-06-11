Yıldızlar özellikle keyifli bir gün olduğunu ve bazı güzelliklerin olabileceğini gösteriyor. Sabahları Ay zaten Terazi'de ve uyum ihtiyacı bizi normalden daha fazla etkileyecek. Güzellik ve sanat için takdir duygumuz artacak. Ay Terazi’ye geçiyor. Uyum için can atıyoruz. Sevgi ve beraberlik merkezli bir dönem. Duygusal bir durum içindesiniz ve bunu eşinizle birlikte paylaşmak istiyorsunuz - her zamankinden daha romantiksiniz. Terazi’deki Ay İkizler’deki Venüs’le açı yapıyor. Aile hayatı için umut verici gelişme ve yönleri hazırlıyor. Değişiklik ve uyumluluk duyguları hakim olacak. Aile hayatında anlaşmazlıklardan kaçınma eğilimi açısından önemlidir.