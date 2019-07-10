Ay Akrep’e giriyor. Ay Akrep burcuna girdiğinde çok fazla enerji öne çıkıyor. Tutku ve duygusallık ön planda olacak. Yeni görüşler ve deneyimler kazanabilirsiniz ve bu dönemde ciddi ve önemli değişikliklerle kolayca baş edebilirsiniz.

Akrep’teki Ay, Aslan’daki Merkür’le kare açı yapıyor. Bugün manevi hediyeler alabilirsiniz. Ancak ciddi kararlar alırken dikkatlice düşünün. Düşünceleriniz değişken ve gerçeklerden uzak olabilir.