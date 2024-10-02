Güngören'de yayaya tramvay çarptı
İstanbul Güngören'de tramvay hattından yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya tramvay çarptı. Tramvay seferlerinde herhangi bir aksaklığa neden olmayan kazada yaralı hastaneye kaldırılırken vatman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Güngören'deki T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli kişiye Kabataş istikametinde tramvay çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Zeytinburnu istasyonunda tramvayı durduran vatman olay yerine geldi
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Tramvay seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken vatman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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