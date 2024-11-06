G&uuml;ng&ouml;ren de uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan evsiz kişi camide &ouml;l&uuml; bulundu. Merter Hazreti İbrahim Camisi ne ikindi vakti gelen cemaat, &uuml;st katta bir kişinin hareketsiz yattığını g&ouml;r&uuml;nce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık g&ouml;revlilerince yapılan kontrolde, Eren Karaman ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi. Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan emniyette kaydı olan, sokaklarda yaşadığı &ouml;ğrenilen Karaman ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.