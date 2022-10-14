Annesinin elinden kaydı! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

Güngören'de balkonda annesinin elinden kayan 5 yaşındaki Toprak Uysal, 2. kattan otomobilin üstüne, ardından da yere düştü. Tesadüfen yoldan geçen ambulans durdurularak hastaneye kaldırılan Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında iddiaya göre 5 yaşındaki Toprak Uysal, annesiyle dışarı baktığı balkondan bir anda kaydı. Çocuk, 5 katlı binanın 2´nci katından önce otomobilin üzerine, ardından yere düştü.
Çocuğun düştüğünü gören esnaf, şans eseri sokaktan geçen ambulansı durdurdu. Hastaneye kaldırılan Toprak Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı 48 saat müşahede altında kalacağı öğrenildi.
"AŞAĞIYA BAKARKEN ANNESİNİN ELİNDEN KAYIYOR"
Esnaf Yusuf Güzel, "Çocuk annesiyle beraber aşağıya bakarken, annesinin elinden kayıyor. Burada park halindeki aracın üzerine düşüyor. Kafasını araca vuruyor, sonra düşüyor. Direkt betona temas etmiyor. Şu anda hastanede müşahede altında. Babasıyla konuştuk. İki gün yoğun bakımda tutacaklarmış ama çok kötü bir durumu yokmuş. Aracın üzerine düşmesi tabi çocuğun biraz şanslı olması demek. Direkt yere çakılsaydı bu kadar şanslı olmazdı. Çok şükür bir şey olmadı" dedi.
"AMBULANS GEÇİYORMUŞ DURDURMUŞLAR"
Esnaf Mustafa Şekerci ise "Buradan ambulans geçiyormuş Allah'tan. Ambulansın buradan geçiyor olması iyi oldu. Ambulans geçiyormuş durdurmuşlar. Allah çocuğu ailesine bağışlasın" ifadelerini kullandı.
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