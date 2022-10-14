Annesinin elinden kaydı! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

"AŞAĞIYA BAKARKEN ANNESİNİN ELİNDEN KAYIYOR"

Esnaf Yusuf Güzel, "Çocuk annesiyle beraber aşağıya bakarken, annesinin elinden kayıyor. Burada park halindeki aracın üzerine düşüyor. Kafasını araca vuruyor, sonra düşüyor. Direkt betona temas etmiyor. Şu anda hastanede müşahede altında. Babasıyla konuştuk. İki gün yoğun bakımda tutacaklarmış ama çok kötü bir durumu yokmuş. Aracın üzerine düşmesi tabi çocuğun biraz şanslı olması demek. Direkt yere çakılsaydı bu kadar şanslı olmazdı. Çok şükür bir şey olmadı" dedi.