Güngören'de 4 katlı metruk bina alev alev yandı

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Güngören'de 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan metruk binada çıktı. Bir süredir boş olan 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.