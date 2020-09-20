Olay, Etrim Mahallesi Karanlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Milas Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgeden silah sesleri geldiğini duydu. Olay yerine gelen ekipler av sezonundan dolayı avcılık yapan K.T.'nin tüfeğiyle avlandığını gördü. K.T. üzerinde inceleme yapan ekipler, kendisine av izin belgesi ve tüfek ruhsatını sordu.
TÜFEK RUHSATINI GÖSTERMEDİ
Tüfek ruhsatını göstermeyen ve silahına el konulmak istenen K.T. ile ekipler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından av koruma memuru Ender Kapanoğlu ile K.T. arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, K.T'.yi gözaltına aldı. Yaşanan arbedede yaralanan Kapanoğlu, Bodrum Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı. Öte yandan, yaşanan tartışmanın bir kısmı, Kapanoğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
'GAZİLER GÜNÜNDE BU OLAYIN YAŞANMASI BİZLERİ ÜZDÜ'
Yaşanan bu olaydan dolayı üzüntü yaşadığını belirten Ender Kapanoğlu, "Sabah 08.20'de av sezonu olması nedeniyle rutin kontrollerimizi gerçekleştirirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gittik. Bir vatandaşın elinde tüfekle dolaştığını gördük, kendisine av izin belgesi ve tüfek ruhsatını sorduk. Ruhsatı göstermeyip tüfeği vermek istemedi. Tüfegi kontrol etmek istediğimizde, fişek olmadığını söyledi ve bu esnada bir arbede yaşandı. Ben hastaneye giderek darp raporu aldım. Ben Güneydoğu gazisiyim, Gaziler Günü'nde bu olayın yaşanması bizleri üzdü. Adalete güveniyorum" diye konuştu.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, K.T'yi gözaltına aldı. Bodrum Devlet Hastanesinden darp raporu alan Kapanoğlu, Gaziler Günü'nde yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyledi.Öte yandan, yaşanan tartışmanın bir kısmı, Kapanoğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!