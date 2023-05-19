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Güney Kore ve Avustralya savunma sanayisinde işbirliğini geliştirecek

Çin'e karşı ABD'nin müttefiklerinden olan ve Washington ile güçlü askeri bağları bulunan Asya-Pasifik ülkelerinden Avustralya, ABD'nin bölgedeki bir diğer ortaklarından Güney Kore ile savunma işbirliğini geliştireceğini duyurdu.

Giriş: 19.05.2023 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Kore ve Avustralya savunma sanayisinde işbirliğini geliştirecek
HABERTURK.COM / AA

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Japonya'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede savunma sanayisinde işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon, iki ülke liderinin, Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen 2023 G7 Liderler Zirvesi kapsamında görüştüklerini ve savunma sanayisinde işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Lee, iki liderin görüşmesinde, ilişkilerin 2021'de Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine çıkmasından bu yana katedilen mesafenin ele alındığını ifade etti.

ZİRVE 21 MAYIS'TA SONA ERECEK

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki G7 zirvesine, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Zirveye, Avrupa Birliği, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davetli.

G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecek.

Fotoğraf: EPA

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