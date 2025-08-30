Habertürk
        Güney Kore, sınır ötesi maraton etkinliği için Kuzey Kore ile temas kurma planını onayladı | Dış Haberler

        Güney Kore, sınır ötesi maraton etkinliği için Kuzey Kore ile temas kurma planını onayladı

        Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Paju kenti yönetiminin, Koreleri ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) uluslararası bir maraton etkinliğine ev sahipliği yapma planını görüşmek üzere Kuzey Koreli yetkililerle temasa geçme planına onay verdi.

        Giriş: 30.08.2025 - 12:49 Güncelleme: 30.08.2025 - 12:49
        Güney Kore'den Kuzey'le diplomasiye onay
        Yonhap'ın haberine göre, Seul'un kuzeyindeki sınır kenti Paju Belediye Başkanı Kim Kyoung-il'in, Paju-Kaesong DMZ Uluslararası Barış Maratonu'na ev sahipliği yapmak için ilgili Kuzey Koreli yetkililerle görüşmek üzere bakanlığa yaptığı talep onaylandı.

        Maratonun parkurunun Güney'deki Imjingak Barış Parkı'ndan başlayıp DMZ'den ve Kuzey Kore'nin sınır şehri Kaesong'dan geçerek Imjingak'a dönecek şekilde olması planlanıyor. Maratonun düzenlenmesi ihtimalinde etkinliğe 10'dan fazla ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.

        Paju yetkilileri maraton planını görüşmek üzere 2026'nın başlarında Kuzey Koreli yetkililerle bir araya gelmek isterken, Kuzey Kore tarafının görüşme teklifine yanıt verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

        Güney Kore yasalarına göre, bakanlıktan onay alınmadığı sürece vatandaşların Kuzey Kore ile temas kurması yasak.

        #güney kore
        Yazı Boyutu
