Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Güney Kore: Rusya, Kuzey Kore'ye füze sağlıyor | Dış Haberler

        Güney Kore: Rusya, Kuzey Kore'ye füze sağlıyor

        Güney Kore, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek üzere asker göndermesi karşılığında Moskova'nın Kuzey Kore'ye hava savunma füzeleri ve ekipmanı sağladığını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore: Rusya, Kuzey'e füze sağlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Shin Won-sik, ülkedeki ulusal radyo ve televizyon ağı kuruluşu SBS'ye mülakat verdi.

        Kuzey Kore'nin, Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'da asker konuşlandırmasının karşılığında ne alacağının sorulması üzerine Shin, "Rusya'nın, Pyongyang'ın savunmasız hava savunma sistemini güçlendirmek için ekipman ve hava savunma füzeleri sağladığına inanılıyor." dedi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir?
        Haberi Görüntüle

        Rusya ve Kuzey Kore arasında çeşitli alanlarda yardımlaşma yapıldığına inandığını kaydeden Shin, "Kuzey Kore'nin 27 Mayıs'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri casus uydu fırlatışının ardından Rusya'nın (Kuzey'e) uyduyla ilgili teknolojileri destekleme niyetini açıkladığı ve çeşitli askeri teknolojiler sağladığı bildirilmişti." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Öte yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'ten fazla hayvan hediye ettiğini bildirmişti.

        Kuzey Kore ve Rusya işbirliği

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

        ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı kaydedilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kuzey kore
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi
        Dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Habertürk Anasayfa