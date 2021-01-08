Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından alınan karar, “konfor kadınları” olarak adlandırılan Japon askerlerinin seks kölesi olarak kullandığı kişilerin Tokyo’ya karşı açtığı ilk sivil dava olma özelliğine sahip.

“Onlu yaşlarının sonlarında ya da 20’lerinin başlarında olan davacılar, tekrar tekrar cinsel istismara maruz kaldı” açıklamasında bulunan yargı, kararında Japonya İmparatorluğu’nu “konfor kadın” sisteminden sorumlu tuttu.

GENELEVDE "ZORLA" ÇALIŞTIRILAN 200 BİN KADIN

Birçok tarihçi, Çin dahil çok sayıdaki Asya ülkesinden ve çoğunlukla da Kore’den getirilen 200 bin kadının II. Dünya Savaşı sırasında Japon askerleri için genelevlerde çalışmaya zorlandığını söylüyor.

Cuma günü karara bağlanan karar, Güney Kore’de 8 yıldır sürüyordu. Olaylardan doğrudan mağduriyet yaşamış davacı kadınlardan sadece beşi hayatta bulunuyor. Diğerlerini ise aileleri temsil ediyordu.

İki ülke arasında çözülemeyen meselelerden biri olan “konfor kadınları” hakkında Tokyo yönetimi Seul’ü varılmış anlaşmaları ve uzlaşmaları siyasi hedefler uğruna değiştirmeye çalışmakla eleştiriyor.