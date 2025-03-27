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        Haberler Dünya Güney Kore: Kuzey, Rusya saflarında savaşmak için Ukrayna'ya 2025'te en az 3 bin asker gönderdi | Dış Haberler

        Güney Kore: Kuzey, Rusya saflarında savaşmak için Ukrayna'ya 2025'te en az 3 bin asker gönderdi

        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin 2025'in ocak ve şubat aylarında Rusya saflarında savaşmak için Ukrayna'ya en az 3 bin asker gönderdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:13 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:13
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        Güney Kore: Kuzey Kore Rusya'ya 3 bin asker gönderdi
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        Yonhap'ın haberine göre, basındaki Kuzey'in 2025'te 1000 ile 3 bin arasında askeri Kursk'a sevk ettiği iddialarının ardından JCS'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savaşmak için Ukrayna'ya savaşın başlangıcından itibaren 11 bin asker gönderdiği ve bu askerlerin 4 bininin öldüğü belirtildi.

        "Ocak ve şubatta 3 bin ya da daha fazla (Kuzey Koreli) askerin ilave olarak (Ukrayna'ya) gönderildiği anlaşılmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, Kuzey'in askeri birlik takviyesinin yanı sıra Rusya'ya "önemli miktarda kısa menzilli balistik füze, yaklaşık 220 adet 170 milimetrelik obüs ve çok sayıda 240 milimetrelik roketatar" sevk ettiği kaydedildi.

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        Kuzey'in askeri faaliyetleri yakından izleniyor

        Açıklamada, Kuzey'in kıtalararası balistik füze, hipersonik füze ve denizaltından fırlatılan balistik füze fırlatmaları da dahil askeri "provokasyonlarının" yakından izlendiği vurgulandı.

        Pyongyang'ın askeri casus uydusu fırlatmak için teknolojik iyileştirmeler yaptığı ancak böyle bir fırlatma yapıldığı yönünde henüz bir işaret olmadığı aktarılan açıklamada, Kuzey'in sınırın kendi tarafındaki dikenli telleri güçlendirmek için askeri birliklerini harekete geçirdiği ve son dönemlerde sınırda bulunan mayınların patlaması sonucu "çok sayıda" kayıp verdiği kaydedildi.

        Açıklamada, Pyongyang'ın "nükleer kapasitesiyle övünerek, Seul ile Washington arasındaki ortak tatbikatları ve ABD'nin Kore Yarımadası'na askeri varlıklar konuşlandırmasını kınayan bir dizi açıklama yayınlayarak" ABD'ye karşı "pazarlık gücünü artırmaya odaklandığı" değerlendirmesi yapıldı.

        Güney Kore basınında ocakta çıkan haberlerde, Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savaşmaları için Kursk'a 1000 ile 3 bin arasında asker sevk ettiği iddia edilmişti.

        Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğü ve yaklaşık 2 bin 700'ünün yaralandığına dair bir istihbarat raporu paylaşmıştı.

        Moskova-Pyongyang ilişkileri

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

        Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

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