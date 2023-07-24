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        Haberler Dünya Güney Kore, Kuzey'in balistik füze fırlattığını duyurdu

        Güney Kore, Kuzey'in balistik füze fırlattığını duyurdu

        Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 20:05
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        Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
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        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönüne balistik füze fırlattığı bildirildi.

        Açıklamada, ateşlenen füzeyle ilgili ayrıntıları öğrenmek için incelemelere devam edildiği belirtildi.

        Kuzey Kore'nin bu eylemi, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı USS Annapolis'i göndermesine tepki olarak gerçekleştirdiği kaydediliyor.

        KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ

        ABD'nin 42 yıl aradan sonra Ohio sınıfı nükleer denizaltı USS Kentucky'yi Güney Kore sularına göndermesi bölgede gerilimi artırmıştı.

        USS Kentucky, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na demirlemiş ve 3 günlük ziyaretinin ardından 21 Temmuz'da Güney Kore sularını terk etmişti.

        Kuzey Kore, 18 Temmuz'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde kısa menzilli balistik füze denemesi yapmıştı.

        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 22 Temmuz'da, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattığını bildirmişti.

        Güney Kore Donanması sözcülerinden Jang Do Young, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin gönderdiği nükleer denizaltı USS Annapolis'in ülkeye ulaştığını bildirerek, nükleer güçle çalışan ve konvansiyonel silahlara da sahip olan denizaltının çeşitli malzemeleri yüklemek için Jeju Adaları'na demir attığını kaydetmişti.

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