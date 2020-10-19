Güney Kore'den, Japonya eski Başbakanı Abe'nin tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaretine tepki

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Abe'nin tartışmalı tapınağa ziyaretine tepki gösterdi.
Dışişleri yetkilisi, "Japonya'nın sorumlu liderlerinin, Japonya'nın sömürgeci yağmacılığını ve taaruz savaşını güzelleyen sembolik bir kuruluş olan Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesinden derin endişe ve üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Yetkili, Güney Kore hükümetinin ve uluslararası toplumun, bu liderler ancak tarihle doğrudan yüzleştiğinde ve geçmiş tarihe ilişkin samimi pişmanlıklarını gösterdiğinde Japonya'ya güvenebileceğine işaret etti.
- Tapınağın "tartışmalı" statüsü
Abe Şinzo, 19 Eylül'de, başbakanlıktan istifa ettiğini bildirmek üzere tartışmalı Yasukuni Tapınağını ziyaret ettiğini belirtmiş ve Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Bugün, Yasukuni Tapınağını ziyaret ettim ve 16 Eylül’de başbakanlıktan istifa ettiğimi 'savaş ölülerinin ruhlarına' bildirdim." ifadesini kullanmıştı.
Tapınağın, 2. Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle "tartışmalı" statüsünü koruduğu biliniyor.
- Japon siyasetçilerin, Yasukuni Tapınağına ziyarette bulunması
Çin ve Güney Kore, Japon siyasetçilerin, 14 savaş suçlusunun kutsandığı tapınağa ziyarette bulunmalarına tepki gösteriyor.
Ülkesinin, Güney Kore ve Çin ile ilişkilerine zarar vermemek için son yıllarda tapınağı bizzat ziyaret etmekten kaçınan eski Başbakan, bahar ve güz festivalleri ile Japonya’nın 2. Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 15 Ağustos’un yıl dönümlerinde, düzenli törensel hediyeler sunuyordu.
Güney Kore ve Çin, daha önce Abe'nin tapınağa adak göndermesini, Japonya'da iktidar ve muhalefet partilerinden 100 kadar milletvekilinin tapınağı ziyaretini, "Japonya'nın hala tarihle dürüstçe yüzleşmediğinin göstergesi olduğunu" belirterek eleştirmişti.
Güz festivali kapsamında, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide de hafta sonu tapınağa törensel "Masakaki" çiçeği bağışlamıştı.
- Yasukuni Tapınağı
Japoncada "barış ülkesi" anlamına gelen ve 1869'da kurulan "Yasukuni" adlı tapınak, Şinto inanışına göre savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.
Ancak tapınak keşişlerinin, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya Başbakanı olan ve savaşın ardından suçlu bulunarak 1978'de idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamını gizlice "kutsal" kabul etmesi üzerine Japonya'nın o dönemki İmparatoru Hirohito, tapınağı ziyaret etmeyi bırakmıştı.
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