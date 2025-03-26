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        Haberler Dünya Güney Kore'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi | Dış Haberler

        Güney Kore'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

        Güney Kore'nin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 07:20 Güncelleme: 26.03.2025 - 07:20
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          Yonhap'ın haberine göre yetkililer, ülkede 15 bin hektardan daha fazla alanı kül eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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          Yetkililer, ülkenin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

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          Yangında, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın da yok olduğunu belirten yetkililer, tapınak içerisindeki değerli eşyaların farklı bölgelere götürüldüğünü kaydetti.

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          Yetkililer, yangınlara binlerce personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

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          GÜNEY KORE'DE ORMAN YANGINLARI

          Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

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          Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kenti dahil çevreye yayılan yangınlarda 15 kişi yaralanmış, 3 bin 300'ün üzerinde kişi tahliye edilmişti.

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          Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, 15 bin hektar büyüklüğünde ormanlık alanın kül olduğu kaydedilmişti.

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          Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise Cheongsong bölgesindeki cezaevinde bulunan çok sayıda mahkumun, yangından etkilenmeyen hapishanelere tahliye edildiği belirtilmişti.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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