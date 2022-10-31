Güney Kore'deki faciada genç oyuncu da öldü

Çoğu genç 154'ten fazla kişinin ezilerek ve kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği korkunç olayda ölenler arasında 24 yaşındaki genç oyuncu Lee Ji Han'ın da olduğu ajansı tarafından doğrulandı.

Popüler yarışma programı 'Produce 101'in 2. sezon yarışmacıları arasında yer alan Lee Ji Han'ın ajansı '935 Entertainment' 29 Ekim'de Itaewon'daki faciada ünlü ismin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ajanstan yapılan açıklamada "935 Entertainment ve 9 Ato Entertainment'ın değerli üyesi oyuncu Lee Ji Han gökyüzünde bir yıldız oldu ve aramızdan ayrıldı. Aktör Lee Ji Han'ın ani vefatı nedeniyle derin üzüntü içinde olan aile fertlerine ve onu sevenlere başsağlığı diliyoruz. Aktör Lee Ji Han herkes için sıcak bir arkadaştı. Her zaman ışıl ışıl gülümseyen aktör Ji Han'ı artık göremeyeceğimize inanamıyoruz" denildi.

GÜNEY KORE'DEKİ İZDİHAM Görsel: Anadolu Ajansı

Seul'ün merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katılmıştı. Kutlamada çıkan izdihamda 154 kişi yaşamını yitirmiş, 82 kişi yaralanmıştı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti. İzdihamda 4 Çin, 4 İran ve 3 Rus vatandaşının öldüğü, hayatını kaybedenler arasında ABD, Fransa, Avustralya, Vietnam, Özbekistan, Norveç, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Avusturya vatandaşlarının bulunduğu belirtilmişti.

YAS İLAN EDİLMİŞTİ Görsel: Associated Press Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtmişti. Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 'ulusal yas' ilan ederken "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı" demişti. Ülkedeki tüm etkinlikler de iptal etmişti.

* Haberin görselleri Associated Press, Anadolu Ajansı ve Instagram'dan servis edilmiştir.