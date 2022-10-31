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Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor?

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 154 kişi hayatını kaybetti. 133 kişinin yaralı olduğu, 4 bin kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi. Yaşanan izdiham hakkında neler biliniyor?

Giriş: 31.10.2022 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Güney Kore'nin başkenti Seul'un Itaewon bölgesinde, son yıllarda Cadılar Bayramı kutlamaları popüler hale geldi. Ancak son iki yıldır, pandemi sebebiyle kutlamalar yapılamadı.

     

  • Cumartesi gecesi, düzenlenen etkinlikler Seul'de bu kısıtlamaların kaldırılmasında bu yana düzenlenen ilk Cadılar Bayramı kutlamasıydı. Seul'e farklı şehirlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de vardı. Civardaki otellerin rezervasyonları dolmuş, biletli etkinliklerin çoğunda bilet kalmamıştı.

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  • NE OLDU?

    CNN'e konuşan görgü tanıkları, izdiham ölümcül hale gelmeden önce kalabalığın çok kontrol edilmediğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, dar sokaklarda omuz omuza duran insanlar olduğu görüldü. Kalabalık alanlar, 10 milyonluk Seul kenti için alışılmadık bir durum değil.

     

  • İlk acil durum çağrılarının 22:24 civarında gelmesinden sonra, yetkililer olay yerine koştu, ancak insan yoğunluğu sebebiyle yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmakta zorlandı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, insanların sağlık görevlilerini beklerken, diğer parti katılımcılarını kompresyon uyguladığı görüldü.

    Yetkililer, bölgede herhangi bir gaz sızıntısı veya yangın olmadığını söylese de, izdihamın nedeni hala araştırılıyor.

  • KİMLER HAYATINI KAYBETTİ?

    Yetkililer, yaralıların çoğunlukla genç ve 20'li yaşların başında olduğunu söyledi. Gece hayatı ve popüler restoranları ile tanınan Itaewon, gezginler ve uluslararası öğrenciler arasında popüler.

     

    Yetkililere göre, hayatını kaybeden 154 kişinin en az 26'sı yabancı uyruklu. Bu kişilerin ABD, Çin, İran, Tayland, Sri Lanka, Japonya, Avustralya, Norveç, Fransa, Rusya, Avusturya, Vietnam, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerden geldiği ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin 56'sının erkek, 97'sinin kadın olduğu ve biri hariç hepsinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

    133 yaralının 37'sinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı. 4 bini aşkın kişi için kayıp ihbarı yapıldı.

     

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