Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Güney Kore'de tartışma yaratan teklif: Haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkması planlanıyor

Güney Kore'de haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkarılmasına ilişkin plan tartışma yarattı

Giriş: 13.03.2023 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Kore'de tartışma yaratan teklif: Haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkması planlanıyor
Tartışma yaratan teklif: Haftalık çalışma saatinin 69'a çıkması planlanıyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Güney Kore hükümeti, haftalık çalışma saatlerinin yasal sınırını 52'den 69'a çıkarmayı teklif etti. Hükümetin teklifi, çalışma saatlerinin yoğunluğu ile bilinen ülkede iş-yaşam dengesinin daha da bozulacağı endişesiyle tepkilere neden oldu.

Güney Kore'de çalışma saatleri diğer ülkelere kıyasla daha fazla. Güney Koreliler yılda 1915 saat çalışırken, ABD'liler 1791, Fransızlar ise 1490 saat çalışıyor. OECD verilerine göre yıllık ortalama çalışma saati ise 1716.

Yeni teklife muhalefetten tepki gelirken, Güney Kore Çalışma Bakanı Lee
Jung-sik yeni planın çalışanlara ne kadar süre ve ne zaman çalışacaklarına izin vereceğini söyledi.

Lee, "Yeni planla hamilelik döneminde ya da çocuk büyüten kadınların çalışma saatlerinin azaltılmasına yardımcı olmak için önlemler alacağız" dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı
Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı
“Depremde yıkılan tek şey binalar değildi”
“Depremde yıkılan tek şey binalar değildi”
Güney Kore bağışı 55 milyon TL'ye ulaştı
Güney Kore bağışı 55 milyon TL'ye ulaştı
Güney Koreli ünlüler bağışa devam ediyor
Güney Koreli ünlüler bağışa devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.