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Güney Kore'de ilginç manzara! Nedeni şaşırtıyor - Haberler

Güney Kore'de rastlanılabilecek ilginç icatlar ve sıra dışı manzaralar

İcatları ve insana duyduğu saygıyla takdiri hak eden Güney Koreliler hayat kurtaran ilginç yeniliklere imza atıyor. İşte Güney Kore'de rastlanan davranışlar, ülkedeki ilginç icatlar ve manzaralar!

08.01.2022 - 10:15 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Güney Kore'de arabanızı boya yapılan bir yere park ettiyseniz muhtemelen aracınızın üzeri muşamba ile örtülür.

  • Güney Kore'nin metro istasyonlarında kimliğinizle kayıt olabileceğiniz ve yolda okumak için kitap seçebileceğiniz bir kütüphane var.

  • Jeju şehrinde bir yere araba park ettiyseniz bilet kesecek birini bulamazsınız. Makineye istediğiniz kadar para atmanız yeterli. Anlayacağınız güvene dayalı bir sistem var.

  • Güney Kore'de bir patronun hobisi çalışanları için oldukça önemli. Ayrıca patron hafta sonu için çalışanlarına bir şeyler yapmayı teklif edebilir. Çalışanlar teklifi reddetmek için planının ne olduğunu ve saat kaçta gerçekleşeceğini açıklamak zorundadırlar.

     

  • Güney Kore'de evlenmek için ev sahibi olmak şart! Ancak ev fiyatları çok yüksek ve bu nedenle çiftler ev sahibi olmayı göze alamıyor. Pek çok Koreli yalnız yaşamayı tercih edip evlenmeyi reddediyor. 

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