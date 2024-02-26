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        Haberler Sağlık Güney Kore'de hükümet istifasını sunan binlerce doktora göreve dönmeleri için 4 gün süre tanıdı - Haberler

        Güney Kore'de hükümet istifasını sunan binlerce doktora göreve dönmeleri için 4 gün süre tanıdı

        Güney Kore'de hükümet, tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto etmek amacıyla istifasını sunan 9 binden fazla stajyer doktorun göreve dönebilmeleri için son günün 29 Şubat olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:31
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        Güney Kore'de istifa eden binlerce doktora göreve dönmeleri için 4 gün süre tanındı
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        Yonhap'ın haberine göre, hükümetin tıp fakültesi öğrenci kontenjanının artırılması girişimi nedeniyle binlerce stajyer doktorun istifasını sunması, ülkenin sağlık sistemini önemli ölçüde olumsuz etkiledi.

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        Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, yaptığı açıklamada, istifasını sunan stajyer doktorların görevlerine dönebilmeleri için son günün 29 Şubat olduğunu, aksi durumda marttan itibaren lisanslarının en az üç ay süreyle askıya alınacağını bildirdi.

        Park, görevlerine dönmeyenlere yönelik adli işlemlerin "kaçınılmaz" hale geleceği uyarısında bulundu.

        Hükümetin doktorlarla görüşmeleri sürdürmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurgulayan Park, "Toplu eylemler yerine görüşmeler yoluyla tıbbi reform arayışının yollarını tartışmayı umuyoruz" diye konuştu.

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        Protestoların başladığı 20 Şubat'tan bu yana 9 binden fazla stajyer doktor istifasını sundu.

        TIP ÖĞRENCİLERİNİN SAYISINDA ARTIŞ

        Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

        Bunun üzerine ülkedeki yüzlerce doktor, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok şehirde hükümetin planına karşı "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesinin bozulacağı" gerekçesiyle protesto düzenlemiş ve binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

        Dünyanın en düşük doğum oranlarının görüldüğü Güney Kore, hızla yaşlanan toplumu nedeniyle tıbbi hizmetlere talebin artmasına rağmen gelişmiş ülkeler içinde nüfusa göre en düşük doktor sayısına sahip bulunanlar arasında yer alıyor.

        Ülkede yaklaşık 13 bin stajyer doktor bulunuyor.

        HÜKÜMETTEN İSTİFA EDEN STAJYER DOKTORLARA "GÖREVLERİNE DÖNME" TALİMATI

        Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, istifaların hiçbirinin kabul edilmediğini, hükümetin doktorların işe dönmeleri için resmi talimat yayımladığını duyurmuştu.

        Güney Kore'deki tıbbi kanunlara göre hükümet, kamu sağlığı konusunda kaygı duyulacak bir durum bulunması halinde doktorlar ve diğer tıbbi personelin göreve dönmesi talimatı yayımlayabiliyor.

        Talimata uymayan personel, 3 yıla kadar hapis ya da yaklaşık 22 bin dolar cezanın yanı sıra tıp lisanslarının feshiyle karşı karşıya kalabiliyor.

        Hükümet, ayrıca yaklaşık 9 bin stajyer doktorun istifasını sunmasının halk sağlığı üzerindeki etkisini gerekçe göstererek toplum sağlığı risk seviyesini "temkinliden" "ciddi" düzeye yükseltmişti.

        * Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #güney kore
        #haberler
        #Güney Korede doktor istifaları
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