Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda ilk maçlarını kazanamayan iki ekip karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 Gana kazandı. Gana'ya galibiyeti getiren golleri 24'te Salisu ile 34 ve 68'de Kudüs kaydetti. Güney Kore'nin golleri ise 58 ve 61'de Kyu-Sung Cho'dan geldi. Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Gana puanını 3'e çıkarırken, Güney Kore ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR 24. dakikada kullanılan duran topta Mohammed Salisu, Gana’yı 1-0 öne geçiren golü attı. Güney Kore hücumda etkisini gösteremezken, Mohammed Kudus, 34. dakikada attığı kafa golüyle farkı 2’ye çıkardı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Asya temsilcisi 2. yarıya ise etkili başladı. 58 ve 61. dakikalarda Cho Kyu-Sung’un golleriyle eşitliği sağlayan Güney Kore’nin sevinci 7 dakika sürdü. Muhammed Kudus, kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak Gana’yı yeniden öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmazken, Afrika temsilcisi ilk 3 puanını aldı. Grubun son maçlarında 2 Aralık'ta Güney Kore, Portekiz ile karşılaşacak. Gana ise Uruguay ile kozlarını paylaşacak.

Stat: Education City Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere) Güney Kore: Kim Seung Gyu, Kim Moonhwan, Kim Min Jae (Dk. 90+2 Kyungwon Kwon), Kim Young Gwon, Kim Jin Su, Woo Young Jung (Dk. 78 Uijo Hwang), Changhoon Kwon (Dk. 57 Kangin Lee), Woo Yeong Jeong (Dk. 46 Sangho Na), Inbeom Hwang, Heung Min Son, Gue Sung Cho Gana: Zigi, Lamptey (Dk. 78 Odoi), Mensah (Dk. 88 Rahman), Amartey, Salisu, Partey, Salis, Kudus (Dk. 83 Djiku), Jordan Ayew (Dk. 78 Sulemana), Andre Ayew (Dk. 78 Kyereh), Inaki Goller: Dk. 24 Salisu, Dk. 34 ve 68 Kudus (Gana), Dk. 58 ve 61 Gue Sung Cho (Güney Kore) Sarı kartlar: Dk. 21 Amartey, Dk. 73 Lamptey (Gana), Dk. 27 Woo Young Jung, Dk. 77 Kim Young Gwon (Güney Kore)