Güney Amerika'nın en büyüğü Brezilya!

Güney Amerika'nın milli takımlar arasındaki en üst düzey turnuvası olan Copa America'da şampiyon Brezilya oldu!

Finalde Peru ile karşılaşan Brezilya, 15. dakikada Everton'un attığı golle1-0 öne geçti.

Peru, 41. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen Guerrero hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Brezilya, 45+3. dakikada bir kez daha öne geçti. Sambacıları öne geçirem gol Gabriel Jesus'tan geldi.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Jesus gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Yıldız futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

Karşılaşmada 88. dakika oynanırken bu kez Brezilya penaltı kazandı. Topun başına geçen Richarlison skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Brezilya 3-1'lik skorla şampiyonluğa ulaştı.