Güney Afrikalı Zahara hayatını kaybetti

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35 yaşındaki Güney Afrikalı pop ikonu Zahara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran isim ise Güney Afrika Spor Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa oldu. Bakan Kodwa, asıl adı Bulelwa Wkutukana olan şarkıcı Zahara'nın karaciğer komplikasyonları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zahara, 2011'de 'Loliwe' albümüyle Afrika'da ün kazanmıştı. 2019'da alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini duyuran Zahara'nın ailesi geçen ay şarkıcıyı hastaneye kaldırmıştı.

Aile yaptığı açıklamada Güney Afrikalıları Zahara için dua etmeye çağırmıştı.

Johannesburg'daki hastanede hayatını kaybeden Zahara, geçen yıl bir radyoya verdiği röportajda müziği tanınmak için değil iyileşmeye ihtiyaç duyan kırık ruhlara rahatlık vermek için yaptığını söylemişti.

Güney Afrika'da kadına yönelik şiddete karşı da mücadele eden Zahara kendisine de şiddet uygulandığını söylemişti.

ZAHARA KİMDİR?

Kariyeri boyunca 5 albüm çıkaran Zahara hem yerel hem de uluslararası alanda birçok ödül kazandı.

2020'de BBC'nin 100 Kadın listesinde yer alan Zahara için sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.