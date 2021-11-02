Güney Afrika'ya 8.5 milyar dolarlık 'temiz enerji' desteği

ABD Başkanı Joe Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), ABD'nin İngiltere, Fransa, Almanya ve AB ile birlikte, Güney Afrika'da daha hızlı bir temiz enerji dönüşümüne yardımcı olmak üzere ortaklık kurduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da konuya ilişkin açıklamasında, enerji üretimi büyük oranda kömüre dayanan Güney Afrika'ya verilecek 8,5 milyar dolarlık desteğin dünya genelinde iklim hedeflerine ulaşılmasına da yardımcı olacağını ifade etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise bu ortaklığı Güney Afrika'da düşük karbonlu bir ekonomiye ve iklime dirençli bir topluma adil geçişi desteklemek için tarihi bir ortaklık olarak nitelendirdi.

Güney Afrika, bu kapsamda bir dizi hibe ve imtiyazlı kredi yoluyla 3 ila 5 yıl içinde 8.5 milyar dolarlık finansal destek alacak.

Elektrik üretiminin yüzde 80'den fazlasını kömürle çalışan santrallerden sağlayan Güney Afrika, bu destek fonlarını yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesinde kullanacak.

GÜNEY AFRİKA KITANIN EN BÜYÜK SERA GAZI ÜRETİCİSİ

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasında sera gazı emisyonu en yüksek ülke olma özelliği taşıyor.

Küresel Karbon Atlası verilerine göre de Güney Afrika dünyada en fazla sera gazı emisyonu gerçekleştiren ülkeler listesinde 12'nci sırada yer alıyor.

Güney Afrika hükümeti, eylül ayında, 2030 yılına kadar ülkenin yıllık yaklaşık 480 milyon ton seviyesindeki karbondioksit (CO2) emisyonunun 350 milyon tona kadar düşürülmesini hedeflediklerini bildirmişti.

Ülkenin ulusal enerji firması Eskom ise ağustos ayında 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji projelerine yaklaşık 7,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıklamıştı.