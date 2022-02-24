Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar değişikliğinin önemine işadet edildi.
Düzenlemenin detaylarının aktarıldığı açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların halihazırda genel teşvik sistemi çerçevesinde desteklendiğini bildirdi. Varank, "Bu yatırımlara KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti desteği sağlamaktaydık." ifadesini kullandı.
Söz konusu yeni kararla mevzuatta değişikliğe gidildiğini belirten Varank, şunları kaydetti:
"Bu değişiklikle lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüyle sınırlı olmak kaydıyla güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların faiz veya kar payı desteği hariç olmak üzere en az 4'üncü Bölge'deki desteklerden yararlanmasının önünü açıyoruz. Yatırımcılar, yatırımın bulunduğu yere bağlı olarak 5 ve 6'ncı Bölge teşviklerinden de faydalanabilecek."
SİGORTA PRİMİ VE VERGİ İNDİRİMİ DESTEĞİ
Varank, bu yeni düzenlemeyle yatırımcılar için KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetine ilave olarak vergi indirimi getirdiklerine işaret ederek, yatırımcıların sigorta primi işveren hissesi desteğinden de faydalanabileceğini aktardı.
Yapılan bu revizyonla firmaların kendileri için ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmelerinin daha cazip hale geldiğini vurgulayan Varank, "Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde bu kararı aldık. Desteklerimizle ülkemizin alternatif enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmasına ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, destek paketiyle firmaların yenilenebilir enerjiyi tercih etmelerini hedeflediklerinin altını çizerek, "Bu desteklerimizle hem karbon salımı azalacak hem de enerji maliyetleri düşecek. Böylece, yatırımcılarımızın rekabet gücü artacak." ifadelerini kullandı.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNE İLAVE TEŞVİK
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli bir kapasitede otomobil üretimi yapan tesislere tanınan gümrük vergisiz otomobil ithal etme hakkı, elektrikli ve hibrit ticari araç üreticilerinin yapacakları ilave yatırımlar için de genişletilecek. Böylece yeni nesil elektrikli ve hibrit araç üretimlerine dönük yatırımlar hız kazanacak.
Demir çelik sektörünün önemli girdilerinden olan ferro-krom üretimine dönük yatırımların 1, 2 ve 3'üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4'üncü Bölge desteklerinden yararlanması sağlanacak. Bu sayede, söz konusu bölgelerdeki madenlerin ekonomiye kazandırılmasının önü açılacak.
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