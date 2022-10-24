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Güneş tutulmasında neden gözlük takılır, etkileri nelerdir, takılmazsa ne olur?

Güneş tutulmasında neden güneş gözlüğü takılması gerekir?

Güneş tutulması bu yıl 25 Ekim’de ikinci ve son kez gerçekleşecek. Merakla beklenen tutulma ülkemizden de gözlemlenebilecek. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi ise güneşe direkt olarak bakılmaması. Tutulma esnasında güneşe gözlüksüz bakılmasının etkilerini sizler için derledik.

Giriş: 24.10.2022 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • CİDDİ HASARLAR BIRAKABİLİR

    Güneş tutulması esnasında çıplak gözle, kamerayla, dürbün veya teleskopla filtreleme yapılmadan bakılmaması gerekiyor. 25 Ekim’de gerçekleşecek olan tutulmada güneşe bakarken özel güneş tutulması gözlüğü kullanılması oldukça önemli.

  • Peki filtreleme gözlüğü kullanılmazsa ne olur? Normal şartlarda güneşe direkt olarak uzun süre bakamayız. Tutulma sırasında güneşin ışınlarının etkisi azaldığı için insanlar direk olarak bakabileceklerini düşünürler. Ancak bu büyük bir yanılgıdır.

  • YANIKLARA NEDEN OLABİLİR

    Tıpkı bir mercekle kağıdın tutuşturulması gibi göz üzerinde bulunan sarı benek olarak bilinen bölgelerde yanıklara sebebiyet verir.

    Güneşin ultraviyole ışınları, bu bölgelerde kısa sürelerde su toplanmasına neden olur. Çok uzun süre bakılması ciddi derecede görme kayıplarını meydana getirebilir.

  • ÖZEL GÖZLÜKLER KULLANILMALI

    Güneşe direkt olarak değil de kamera, teleskop veya çeşitli merceklerle bakmak yine ultraviyole ışınların etkisini artırır. Bu gibi aletlerle güneşe bakılmadan önce yine güneş tutulması için özel geliştirilen gözlüklerin kullanılması gerekiyor.

  • HİPERMETROP HASTALARI, YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR DİKKAT ETMELİ

    Özellikle göz rahatsızlığı bulunan, hipermetrop hastaları güneş tutulmasına daha çok dikkat etmeli. Bunun yanı sıra yaşlılar ve küçük çocuklar sarı benek bölgesinde daha hassastır.

    Bu nedenle özel güneş tutulması için geliştirilmiş gözlükler haricinde, optik cihazlar, isli camlar, CD veya yanmış filmler kullanılmamalıdır.

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