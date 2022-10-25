Güneş bugün tutulacak!

Güneş Tutulması, 2022'nin son Güneş Tutulması olsa da genel olarak son tutulma değil. Zira 8 Kasım'da Tam Ay Tutulması da gerçekleşecek. Ancak bu tutulma ülkemizden gözlemlenemeyecek.

Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 arasında meydana gelecek olan bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de meydana gelecek ve tüm tutulma yaklaşık 3 saat sürecek.

TÜBİTAK'a göre Güneş Tutulması, Avrupa, Kuzeydoğu Afrika, Ortadoğu ve Asya'nın batısından izlenebilecek. Hava açık olduğu takdirde ülkemizden de tutulma görülebilecek. Ülkemizde gözlendiğinde Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek.

2022'nin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da gerçekleşti. Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması ise 25 Ekim Salı günü, yani bugün gözlemlenebilecek.

25 Ekim 2022 Güneş Tutulması için saatler ve örtülme oranları şu şekilde olacak:

Ay, Dünya çevresindeki hareketi sırasında Güneş ile gezegenimiz arasında hareket ederken nadiren Güneş ışığını bloke ediyor ve Güneş Tutulması meydana geliyor.

Ülkemizden gözlenebilecek bir sonraki en yakın Güneş Tutulması ise 2 Ağustos 2027... Parçalı olarak gerçekleşecek Güneş Tutulması'nda, Güneş diskinin yaklaşık yüzde 80'i örtülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN ÇEŞİTLERİ

Tam Güneş Tutulması

Tam Güneş Tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay öyle hizalanıyor ki, Ay gezegenimizin belirli kısımlarında Güneş ışığını tamamen bloke ediyor. Havanın kısa süreliğine kararmasına neden oluyor.

Parçalı Güneş Tutulması

Dünya üzerinde yalnızca küçük bir bölümde Ay, Güneş ışığını tamamen bloke ediyor. Tam tutulmanın görülebildiği noktaların dışında Güneş Tutulması parçalı olarak görülebiliyor.

Halkalı Güneş Tutulması

Ay, Dünya'dan daha uzak olduğu zamanlarda daha küçük görünüyor ve bu konumundayken Güneş ışığını tam olarak kapatamıyor. Böyle zamanlarda Güneş'in etrafında bir halka görünümü oluyor. Buna Halkalı Güneş Tutulması deniyor.