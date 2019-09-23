Güneş Sigorta'nın 62'inci yılı kutlandı

23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hayat dışı sigortacılık alanında 1957 yılından buyana hizmet veren Güneş Sigorta,62. yaş gününü “Dün, Bugün, Yarın” temasıyla oluşturduğu sergi ve etkinlik ile kutladı. Güneş Sigorta Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen kutlamaya; Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Yönetim Kurulu üyeleri, Güneş Sigorta üst yönetimi ve çalışanları da katıldı.
KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİN SİMGESİ
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih,VakıfBank Finans Grubu’nun kurumsal stratejik hedeflerine vurgu yaparak şunları söyledi: “Köklü bir geçmişin simgesi olarak, 1957’den bu yana güzel ülkemizin güzel insanlarına hizmet eden, Türkiye bilançosuna katkıda bulunan Güneş Sigorta, tıpkı Bankamız VakıfBank gibi geçmişten aldığı gücü geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlenmektedir. Aynı zamanda karlılık ve büyümeyi sürdürülebilir kılmayı, çağın gereklerine uygun ürünler geliştirmeyi ve Bankamız ile olan bağlarını kuvvetlendirmeyi de öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır. VakıfBank ile Güneş Sigorta’nın yolu bir, hedefleri ortaktır.”
SİGORTACILIĞIN AYDINLIK YÜZÜ
Güneş Sigorta’nın 62 yılda pek çok ilki gerçekleştirdiğini ifade eden Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ise; “62 yılda ülkemizle birlikte geliştik, büyüdük, insanımıza güvence sağladık. Sektörümüzde pek çok ilki gerçekleştirdik ve sigorta sektörünün aydınlık yüzü olmayı her zaman sürdürdük. Ana sermayedarımız VakıfBank’ın desteğiyle önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Bugün ve gelecekte daha fazlasını yaparak şirketimizi hak ettiği konuma yeniden yükselteceğiz. Hedefimiz, sektöründe öncü ve güçlü bir Güneş Sigorta’dır.” dedi. Konuşmaların ardından Güneş Sigorta çalışanlarının katılımıyla kutlama pastası kesildi, 62. Yıl sergisi ziyaret edildi.
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