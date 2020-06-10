Kaleli, yaptığı açıklamada, mini YEKA ihaleleriyle yatırımcıların Türkiye'nin 40 farklı şehrinde güneş potansiyelini değerlendirebilme imkanına sahip olacağını ifade etti.
Geçen yıl yapılması planlanan mini YEKA ihalelerinin, ekonomik olarak daha avantajlı tekliflerin geleceği düşüncesiyle bu yılın ilk çeyreğine ertelendiğini anımsatan Kaleli, "Hedeflerimizi aşmayı planladığımız 2020 yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle diğer tüm sektörler gibi güneş enerjisi sektöründe de maalesef daralma ve yavaşlama yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.
Salgın nedeniyle Türkiye'de birçok projenin ertelediğine dikkati çeken Kaleli, şöyle konuştu:
"Takip ettiğimiz verilere göre, ülkemizde salgının yarattığı daralma yavaş yavaş son buluyor. Bu, tedbiri elden bırakmamızı ve rahatlamamızı gerektirmiyor, ancak yatırımlar da devam etmeli. Bu anlamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yarışma ilanlarına ilişkin tarih planlamasını çok doğru ve yerinde buluyoruz. Ekimde yapılması planlanan ve kapasiteleri 10-50 megavat arasında değişen toplam 1000 megavatlık mini YEKA ihaleleri yaklaşık 4 milyar lira yatırım çekecek."
"SALGININ SEYRİ İHALE TARİHİNİ ETKİLEYEBİLİR"
Salgında ikinci dalganın yaşanması ya da vaka sayısının artması durumunda genişletilecek tedbirlerin, söz konusu ihalelerin yeniden ertelenmesi kaygısını beraberinde getirdiğini aktaran Kaleli, şunları kaydetti:
"Ümidimiz, ülkemizin bu dertlerden bir an önce kurtulması ve yatırımların da planlandığı gibi devam etmesidir. YEKA ya da mini YEKA gibi belirlenmiş kapasitelerle çıkılacak ihaleler, tüm paydaşların yıl boyunca planlamalarını yapmaları, iş gücü ve insan kaynağının yetiştirilmesi, istihdamın arttırılması noktasında çok önemli projelerdir. Çevre dostu yenilenebilir projelerin, arz güvenliği ve üretim açısından sadece ülkemiz için değil tüm dünya için ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde üzülerek tecrübe ettik. Rekabetçi fiyatların oluşacağı, yatırımcı profilinin küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı da kapsayacağı projeler için her yıl benzer kapasitelerle ihaleler açılmasını umuyoruz."
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