Günel Zeynalova: Ebru Gündeş'i affettim

'Oy Didem' şarkısıyla şöhreti yakalayan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı sırada ihanetle sarsılmış, Ebru Gündeş'in sevgilisi Reza Zarrab'ı elinden aldığını söylemişti.

Instagram hesabından takipçileriyle dertleşen Günel Zeynalova, yayınladığı videolardan birinde Ebru Gündeş ile ilgili konuştu.

REKLAM

Günel Zeynalova, geçmişte nişanlısı Reza Zarrab ile gizli aşk yaşayan Ebru Gündeş'i affettiğini açıkladı.

Günel Zeynalova; "Ben, arkadaşlarıma 'Affedin herkesi' derim. Kalbinizde sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana soruyorsunuz ya 'Ebru Gündeş'i affettin mi?' diye… Evet, ben kalbimde herkesi affettim" ifadelerini kullandı.

Ebru Gündeş'ten 4 yıl önce boşanan Reza Zarrab, geçen ocak ayında asistan avukat Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi.

Ebru Gündeş de geçtiğimiz yıl şubat ayında Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlenmişti.