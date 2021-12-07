Gündüzleri doktor geceleri DJ

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İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki tıp fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ömer Güneş, hafta içi stajyer doktorluk hafta sonu ise sahne adı olan Smallmoney ile DJ'lik yapıyor.

Mesleği ile tutkusunu bir arada götüren Güneş, müziğin kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, öte yandan da "İyi bir cerrah olmak benim hayalim" dedi.

"MÜZİK BENİ İYİLEŞTİRİYOR, BEN DE HASTALARI"

Müziğin bir çeşit tamamlayıcı tıp olduğunu söyleyen Dr. Güneş, "Müzik önce beni iyileştiriyor. Ben de hastaları iyileştiriyorum. Önceliğim hastalar" şeklinde konuştu.

Neden tıp sorusuna ise "Annem ve babam doktordu ama ben de istedim doktor olmayı" dedi.

Tıp fakültesinde bir hocasının iş verimini artırmak için "Mutlaka bir enstrüman çalın" öğüdüyle müziğe olan tutkusunun ortaya çıktığı Güneş, hem gitar hem de piyano çaldığını söyledi.