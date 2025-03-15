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        Haberler Gündem Çevre GÜNDEM: 10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti! | Son dakika haberleri

        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!

        Tekirdağ'da, son dönemde avlanmak üzere tekneleri ile Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına yapışan müsilaj, bu kez deniz altında görüntülendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "10 metreden itibaren 30 metrelere, 40 metrelere kadar müsilaj Marmara Denizi'ni istila etmiş durumda. Bunun deniz altında da büyük etkileri var. Bir kere oradaki canlıların yaşam alanlarının üzerine kapanıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:50
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        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
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        Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj, son dönemde yeniden gündeme geldi. Tekneleriyle denize açılan balıkçıların ağlarına yapışan müsilaj hem ağlara hem de sudaki ekosisteme zarar veriyor. Denizdeki müsilaj yoğunluğu, Tekirdağ'da dalgıç eğitmeni Ömer Gezgin tarafından görüntülendi.

        "MÜSİLAJIN 3 NEDENİ VAR"

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer.
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer.

        DHA'daki habere göre görüntüleri inceleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, müsilajın varlığının son dönemde Tekirdağ kıyılarında arttığını söyledi. Tecer, "Biliyorsunuz müsilajı oluşturan üç tane temel sebep vardı. Bunlardan bir tanesi, sıcaklık artışı ki son 50 yılda Marmara Denizi 2.5 santigrat derece bir artış yaşamıştı. İkincisi durağanlık, akıntının olmaması. Evet bu aylarda biraz akıntının düşük olduğunu doğal olarak bekleyebiliyoruz ama bu durağanlık da bir müsilaj sebebiydi. Daha da önemlisi kirlilik. Marmara Denizi'ne yapılan deşarjlar müsilaja sebebiyet veren etkenlerin başında geliyordu" diye konuştu.

        "HER GÜN 7 KENTTEN 8 MİLYON TON ATIK SU DÖKÜLÜYOR"

        Marmara Denizi'ne, etrafındaki 7 ilden günde toplam 8 milyon ton atık su deşarj edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Tecer, "Günde yaklaşık 8 milyon ton atık su bir nebze arıtılmış, birazı ileri arıtmayla arıtılmış sular Marmara Denizi'ne boşaltılıyor. Buradaki azot ve fosfor miktarı bitkisel planktonlar için besin maddesi anlamına geliyor ve bu besin maddeleri ile aşırı beslenen planktonlar stres durumlarında müsilaj dediğimiz salgıyı salgılıyor. Bu da Marmara Denizi için, onun ekolojisi, ekosistemi için ciddi zararlar teşkil ediyor. Turizm üzerine etkileri var. Balıkçılık faaliyetleri çok olumsuz şekilde etkileniyor ki bazı türlerin yok olduğu, bazı oksijensiz ortamda yaşamaya alışkın omurgasızların çoğaldığını görüyoruz. Denizcilik faaliyetleri bundan etkileniyor. Ayrıca da sağlık etkilerini de buna ilave edebiliriz" dedi.

        "10 METREDEN SONRA İSTİLA ETMİŞ DURUMDA"

        Prof. Dr. Tecer, müsilajın deniz derinliklerindeki yoğunluğuna değinerek, "10 metreden itibaren 30 metrelere, 40 metrelere kadar müsilaj Marmara Denizi'ni istila etmiş durumda. Bunun deniz altında da büyük etkileri var. Bir kere oradaki canlıların yaşam alanlarının üzerine kapanıyor. Oksijenin üretilmesi engelleniyor, gün ışığının geçmesi engelleniyor, fotosentezi azaltıyor. Muazzam derecede denizin içerisindeki ekosisteme zararlar veriyor" dedi.

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        #Marmara müsilaj
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