HABERTURK.COM / İHA

ABD’den Çin’e kadar birçok şirket üretim hatlarını sağlık ürünlerine çevirdiğini belirten A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, "Biz de bu konu üzerine çalışmalar yaptık. 30 Nisan’da Türkiye’nin en büyük maske üreten fabrikasını açıyoruz. Şu an ilk 3 ay itibarıyla üretimimizin yüzde 30’unu Sağlık Bakanlığı’na hibe edeceğiz. Geri kalanını da Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirdiği noktalara ulaştıracağız'' dedi.

Holding olarak kısa süre içerisinde fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Akkuş, ''Yaklaşık 1 ay önce 'Biz ne yapabiliriz' düşüncesi ile ekibimiz projeler geliştirdi. Bu projeler arasında yerli ve milli maske üretimi hızlıca hareket edebileceğimiz alan olarak karşımıza çıktı. İstanbul Hadımköy’deki üretim tesisimizi maske üretimine uygun hal getirebileceğimizi gözlemledik. Hemen makine parkuru için siparişlerimizi verdik. 100 makine, yüzde 60 kapasiteyle günlük 8 milyon 640 bin adet, aylık ise 260 milyon adet üretim gerçekleştirecek. Şu an 20 kişilik ekip, gece gündüz tesisi üretime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. 200 milyon TL’lik yatırımımızı tamamen öz sermayemizle hayata geçiriyoruz'' şeklinde konuştu.

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TÜM EKİPMAN YERLİ ÜRETİM

Bu süreçte yerli ve milli ürünlerle üretim yapmak için de çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akkuş, şöyle devam etti: ''Türkiye’de bu alanda makine üretimi yapan şirketlerle el sıkıştık. Makinelerin hiç biri ithal değil. Bu bizim için en önemli kurallardan birisiydi. Biz bu makineleri yurtdışından çok daha uygun fiyata getirebilirdik. Ancak yerlilik kuralımız gereği bunu yapmadık."

MİLLİ DAYANIŞMA İÇİN 1 MİLYON TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlatılan ''Bizbize Yeteriz Türkiye'' kampanyası ile ilgili de konuşan Akkuş, ''Holding olarak kurulduğumuz günden bu yana; yarım asırdır memleketimizin ve insanımızın iyi bir geleceğe sahip olmasını amaçladık. Bugün de birlik ve dayanışmanın önemini en yüksek seviyede hissediyor ve güzel ülkemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağlıyoruz'' açıklamasında bulundu.