02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 1 – 7 Mart Deprem Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Ülkemiz topraklarının büyük çoğunluğunun deprem riski taşıdığını hatırlatan Benli, herhangi bir doğal afet durumunda bir an önce hayatın olağan akışına dönebilmesi için sigortanın olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi. Ülkemizin büyük bölümünün aktif fay hatları üzerinde olmasına rağmen, ancak acı tecrübeler yaşandığında önlem almaya yöneldiğimizi belirten Atilla Benli şunları söyledi: “Deprem kuşağında olduğumuzu kabul ederek önlemlerimizi önceden almamız gerekiyor. Bu konuda sigorta sektörüne de vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Deprem yaşandığı zamanlarda toplumun farkındalığı artıyor ve poliçe üretimleri yükseliyor. Ancak bu maalesef kalıcı bir artış olmuyor. Depremler sonrasında poliçe yenileme oranları tekrar düşüyor. Poliçe almış vatandaşlarımızın sürekli olarak deprem güvencesine sahip olmalarını sağlamamız, almayanların da farkındalığını artırarak onları sigortaya yönlendirmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki tüm konutlarımızın deprem güvenceli olması için hep birlikte çalışmalıyız. Yarınlara umutla bakacağımız, hayatımıza güvenle devam edebileceğimiz koşulları sigorta güvencesiyle sağlamalıyız.”
KONUT, İŞYERİ VE KASKO DA KORUR
Depremin yol açtığı hasarların giderilmesi için Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanı sıra konut sigortası, iş yeri sigortası ve kaskonun da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Atilla Benli, söz konusu branşlardaki Türkiye genelindeki sigortalılık oranları hakkında ise şunları söyledi: “Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine günde ortalama 38 kuruş ödeyerek sahip olmak mümkün. Zorunlu Deprem Sigortası ile bu yıl için sigorta kapsamında alınabilecek en yüksek sigorta teminatı 240 bin lira ve vatandaşlarımız konutunun değerinin bunun üzerinde olduğunu düşünüyorsa sigorta şirketlerinden bu tutarın üstündeki kısmı ve eşyaları için konut sigortası alabiliyorlar. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olmayan iş yerlerinin deprem ve deprem kaynaklı hasarlara karşı sigorta ile güvence altına alınmasında da iş yeri sigortası büyük önem taşıyor. Diğer yandan deprem söz konusu olduğunda araçlarımıza yaptırdığımız kaskonun teminatlarına da dikkat etmek gerekiyor. Tüm bu ürünler çok önemli olmakla birlikte sigortalılık oranlarının maalesef henüz yetersiz olduğunu görüyoruz. Bugün ülkemizde kapsama giren konutların yüzde 55’i Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip. Konut sigortalarında yüzde 22, işyeri sigortalarında yüzde 37 ve kaskoda ise yüzde 26 sigortalılık oranı söz konusu. Bu oranları yüzde 100 olana kadar sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz.”
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