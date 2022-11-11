Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Günde 1 bardak içenin dertlerine deva oluyor! Kilo verdiriyor, bağırsak sorunlarını yok ediyor!

Hastalıklarına doğal yollarla şifa bulmak isteyenlerin imdadına ilk olarak bitki çayları yetişiyor. Ülkemizin zenginliği bitkiler, birçok derde derman oluyor. Bu çay ise kalp hastalıklarına karşı koruyor, sindirim sistemini düzenliyor, kilo vermenize yardımcı oluyor.

Giriş: 11.11.2022 - 20:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Amerika’da Kayalık Dağlar’dan geldiği bilinen yaban mersini, alternatif tıp alanında oldukça yaygındır. Güçlü antioksidan kaynağı olması sebebiyle birçok hastalıkta şifa niyetine kullanılır. İşte yaban mersinin kurutulmasıyla elde edilen sağlığa faydalı ve her gün 1 bardak tüketilmesi önerilen çay tarifi...

  • YABAN MERSİNİ ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

    Yaban mersini çayının bilinen faydaları şu şekildedir;

    Kalp sağlığını korur,

    Tansiyon seviyesini dengeler,

    Glokom riskini düşürür,

    Boğaz ağrısına iyi gelir,

    Kan dolaşımını hızlandırır,

    Kanın pıhtılaşmasını önler,

    Bağırsak iltihaplarına iyi gelir,

    C vitamini deposudur,

    Sindirim sistemini düzenler,

    Kabızlık sorununa iyi gelir,

    Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermenize yardımcı olur,

    Kolon, rahim ve karaciğer gibi kanser türlerini önler,

    İshali keser,

    Mide spazmlarını geçirir, bulantıyı önler,

    Adet sancılarını dindirir,

    İdrar yolu enfeksiyonunda tedavi edicidir,

    Sakinleştirici etkisi vardır.

  • YABAN MERSİNİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

    Yaban mersini çayı yapmak için, bir bardak suyu kaynatın ve fincana alın. Kaynayan suya iki yemek kaşığı kurutulmuş yaban mersini ekleyin ve 10-15 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Tatlandırmak için bal ilave edebilirsiniz.

  • YABAN MERSİNİ ÇAYI ZARARI VAR MIDIR?

    Bugüne kadar yapılan araştırmalara göre yaban mersininin düzenli tüketilmesi durumunda ortaya çıkan ya da bilinen herhangi bir zararı yok.

    **Yaban mersini içeriğinde doğal kan inceltici olan salisilat maddesini barındırdığı için ameliyat olacaklar tarafından kullanılamaz. Ameliyattan en az 2 hafta önce yaban mersini tüketimini durdurmalısınız.**

  • YABAN MERSİNİ BESİN DEĞERİ

    100 gr

    Karbonhidrat (g) - 8.49

    Protein (g) - 0.46

    Yağ (g) - 0.34

    Lif (g) - 2.73

    Kolesterol (mg) - 0

    Sodyum (mg) - 6

    Potasyum (mg) - 98

    Kalsiyum (mg) - 13

    Vitamin A (iu) - 6

    Vitamin C (mg) - 30

    Demir - 0.55

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.