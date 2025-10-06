Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ 6 EKİM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 6 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün farklı büyüklüklerde birçok sarsıntı meydana geliyor. İrili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bu siteler aracılığıyla vatandaşlar, hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgi edinebiliyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 00:00 Güncelleme: 06.10.2025 - 00:00
        • 1

          Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Malatya ve Marmara Denizi'nde 3 üzeri büyüklükte deprem oldu. İşte, 6 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 13.43'te Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

          3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.61 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          5 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-10-05 13:43:49 40.78944 27.93778 10.61 ML 3.5 Marmara Denizi

          2025-10-05 10:40:39 38.77417 37.99278 14.54 ML 3.2 Hekimhan (Malatya)

        • 4

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
