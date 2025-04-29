29 Nisan Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi 29 Nisan 2025 Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. 23 Nisan'da İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve 25 Nisan'da Kütahya Simav'da yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki fay hareketliliği sürüyor. Günlerdir süren artçı sarsıntılar, bu sabaha kadar devam etti. İrili ufaklı tüm sarsıntılar 29 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
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23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan'da Kütahya deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre bölgedeki fay hareketliliği sürüyor. İstanbul ve Kütahya'da sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen artçı depremler 28 Nisan gecesi de sabaha kadar devam etti. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için son dakika deprem haberleri yakın takibe alınmış durumda İşte, 29 Nisan 2025 Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri…
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29 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.
Kütahya'da peşe peşe yaşanan depremlerin ardından o bölgede de sarsıntılar sürüyor.
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KÜTAHYA VE İSTANBUL'DA DEPREM
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 12.52'de Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.
3.4 büyüklüğündeki deprem, 12.38 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Saat 12:58'de ise Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.
3.3 büyüklüğündeki deprem, 6.47 kilometre derinlikte kaydedildi.
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İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri son depremler:
28-04-2025 17:09:45 39.2222 28.9919 10.84 ML 2.8 Simav (Kütahya)
28-04-2025 16:00:08 37.2244 36.9925 7 ML 2.7 Nurdağı (Gaziantep)
28-04-2025 15:24:48 39.2261 28.9861 12.82 ML 2.6 Simav (Kütahya)
28-04-2025 14:21:04 39.2342 28.9967 11.75 ML 2.8 Simav (Kütahya)
28-04-2025 14:11:37 39.2294 29.0072 10.33 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-04-28 13:59:40 39.22556 28.9775 12.05 ML 3.1 Simav (Kütahya)
2025-04-28 12:58:30 40.84222 28.2425 6.47 ML 3.3 Marmara Denizi - [25.14 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-28 12:52:45 39.23944 28.99361 12.38 ML 3.4 Simav (Kütahya)
2025-04-28 12:49:40 36.0225 26.88389 6.27 ML 2.6 Ege Denizi - [90.08 km] Datça (Muğla)
2025-04-28 12:48:02 35.81333 27.11833 6.98 ML 2.7 Ege Denizi - [102.14 km] Datça (Muğla)
2025-04-28 12:09:17 39.2225 28.99528 12.11 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-04-28 09:40:28 39.21306 28.98611 11.55 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2025-04-28 08:57:21 39.23444 28.98917 11.41 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-04-28 08:57:21 39.23444 28.98917 11.41 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-04-28 07:41:29 38.11 38.57167 7.0 ML 2.9 Sincik (Adıyaman)
2025-04-28 07:37:45 39.24111 28.96389 7.0 ML 2.8 Simav (Kütahya)
2025-04-28 07:21:09 39.21528 28.99167 6.13 MW 3.9 Simav (Kütahya)
2025-04-28 06:36:22 39.22722 28.99111 7.0 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2025-04-28 05:34:33 40.79917 28.32028 7.07 ML 2.5 Marmara Denizi - [27.69 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-28 04:24:1140.8386128.278617.0ML3.1Marmara Denizi - [25.34 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-28 04:06:57 39.22361 28.98361 11.86 ML 3.4 Simav (Kütahya)
2025-04-28 04:04:22 39.20972 28.98361 11.6 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-04-28 03:53:42 39.22694 28.98944 11.74 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-04-28 03:53:05 39.215 29.00333 10.34 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-04-28 02:45:51 39.22028 28.99694 11.82 MW 3.9 Simav (Kütahya)
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.
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