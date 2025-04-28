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        Haberler Bilgi Gündem GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ 28 NİSAN 2025: İstanbul ve Kütahya'da deprem fırtınası! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        İstanbul ve Kütahya'da deprem fırtınası! 28 Nisan Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. 23 Nisan'da İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve 25 Nisan'da Kütahya Simav'da yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki fay hareketliliği sürüyor. Günlerdir süren artçı sarsıntılar, bu sabaha kadar devam etti. İrli ufaklı tüm sarsıntılar 28 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:25
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        • 1

          23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan'da Kütahya deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre bölgedeki fay hareketliliği sürüyor. İstanbul ve Kütahya'da sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen artçı depremler 28 Nisan gecesi de sabaha kadar devam etti. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için son dakika deprem haberleri yakın takibe alınmış durumda İşte, 28 Nisan 2025 Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri…

        • 2

          28 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

          Kütahya'da peşe peşe yaşanan depremlerin ardından o bölgede de sarsıntılar sürüyor.

        • 3

          KÜTAHYA VE İSTANBUL'DA DEPREM

          AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 12.52'de Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki deprem, 12.38 kilometre derinlikte gerçekleşti.

          Saat 12:58'de ise Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.

          3.3 büyüklüğündeki deprem, 6.47 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 4

          İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri son depremler:

          2025-04-28 13:59:40 39.22556 28.9775 12.05 ML 3.1 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 12:58:30 40.84222 28.2425 6.47 ML 3.3 Marmara Denizi - [25.14 km] Silivri (İstanbul)

          2025-04-28 12:52:45 39.23944 28.99361 12.38 ML 3.4 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 12:49:40 36.0225 26.88389 6.27 ML 2.6 Ege Denizi - [90.08 km] Datça (Muğla)

          2025-04-28 12:48:02 35.81333 27.11833 6.98 ML 2.7 Ege Denizi - [102.14 km] Datça (Muğla)

          2025-04-28 12:09:17 39.2225 28.99528 12.11 ML 2.6 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 09:40:28 39.21306 28.98611 11.55 ML 2.5 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 08:57:21 39.23444 28.98917 11.41 ML 2.6 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 08:57:21 39.23444 28.98917 11.41 ML 2.6 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 07:41:29 38.11 38.57167 7.0 ML 2.9 Sincik (Adıyaman)

          2025-04-28 07:37:45 39.24111 28.96389 7.0 ML 2.8 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 07:21:09 39.21528 28.99167 6.13 MW 3.9 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 06:36:22 39.22722 28.99111 7.0 ML 2.5 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 05:34:33 40.79917 28.32028 7.07 ML 2.5 Marmara Denizi - [27.69 km] Büyükçekmece (İstanbul)

          2025-04-28 04:24:1140.8386128.278617.0ML3.1Marmara Denizi - [25.34 km] Silivri (İstanbul)

          2025-04-28 04:06:57 39.22361 28.98361 11.86 ML 3.4 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 04:04:22 39.20972 28.98361 11.6 ML 2.6 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 03:53:42 39.22694 28.98944 11.74 ML 2.7 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 03:53:05 39.215 29.00333 10.34 ML 2.6 Simav (Kütahya)

          2025-04-28 02:45:51 39.22028 28.99694 11.82 MW 3.9 Simav (Kütahya)

        • 5

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

          Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

        • 6
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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