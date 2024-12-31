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        Haberler Bilgi Gündem Güncel öğretim üyesi alım ilanları: Hangi üniversite profesör, doçent, doktor, araştırma görevlisi alıyor, başvuru tarihleri nedir?

        10 üniversiteye 1016 öğretim üyesi alınıyor! Başvuru tarihleri nedir?

        Türkiye'nin farklı şehirlerinde yer alan 10 farklı üniversiteye araştırma görevlisi, doçent, doktor ve profesör olmak üzere toplamda 1016 öğretim üyesi yapılacak. Birçok başvuru çevrim içi olarak kabul edilse de bazı üniversitelere şahsen başvuru yapmak gerecek. İşte, güncel öğretim üyesi alımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:19
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        • 1

          Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki birçok üniversite öğretim üyesi alımı yapıyor. Üniversiteler; araştırma görevlisi, profesör, doktor ve doçent kadrolarında personel istihdam edecek. İşte, güncel öğretim üyesi alımları ve başvuru tarihleri...

        • 2

          GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 61 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR

          Gümüşhane Üniversitesi 61 profesör, doçent, doktor ve araştırma görevlisi alacak. Başvuracak adayların başvurularını 31 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında üniversitenin web sitesi üzerinden yapması gerekiyor.

        • 3

          ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 165 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

          Ankara Beyazıt Üniversitesi profesör, doçent ve doktor olmak üzere 165 öğretim üyesi alıyor. Başvurular 31 Aralık 2024 ile 14 Ocak 2025 tarihlerinde alınacak. Adayların başvuruyu üniversite sayfasından çevrim içi yapması gerekiyor.

        • 4

          ANKARA ÜNİVERSİTESİ 72 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR

          Ankara Üniversitesi doçent, doktor, profesör ve araştırma görevlisi olmak üzere 72 öğretim üyesi alıyor. Adaylar başvurularını çevrim içi bir şekilde 31 Aralık 2024 ile 17 Ocak 2025 tarihlerinde yapabilir.

        • 5

          ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 94 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR

          Çukurova Üniversitesi 94 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Başvurular 31 Aralık 2024 ile 14 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak ve adaylar üniversiteye çevrim içi başvuru yapacak.

        • 6

          ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 73 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

          Erciyes Üniversitesi toplamda 50 profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi ve 23 öğretim elemanı alacak. Öğretim elemanı adayları 31 Ocak 2025'te yapılacak sınavı geçtikten sonra kadroya alınacak.

        • 7

          MARMARA ÜNİVERSİTESİ 74 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

          Marmara Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 74 kişi alacak.06-20 Ocak 2025 tarihlerinde alınacak başvurunun ardından 11 Şubat 2025'te yazılı sınav yapılacak.

        • 8

          VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 127 PERSONEL ALIMI

          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 127 öğretim üyesi alıyor. Başvurular üniversite sistemi üzerinden 2-16 Ocak 2025 tarihlerinde alınacak.

        • 9

          ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 111 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

          Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 31 Aralık 2024-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 111 öğretim üyesi alacak.

        • 10

          AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 95 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

          Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 95 öğretim üyesi alıyor. Başvuruların 31 Aralık 2024-17 Ocak 2025 tarihlerinde şahsen yapılması gerekiyor.

        • 11

          HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 144 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR

          Hacettepe Üniversitesi 119 öğretim üyesi, 10 öğretim elemanı, 15 araştırma görevlisi alıyor. Başvurular 30 Aralık 2024 ile 14 Ocak 2025 tarihlerinde alınacak.

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