METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ( Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.