2024 yılı ehliyet kurs, harç ve sınav ücretleri artış gösterecek. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yeni yılda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oranında yükselebilir. 2024 yılına 2 aydan kısa bir süre kala gözler "A-B sınıfı yeni ehliyet harç fiyatları ve trafik cezaları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Bu sene 10 bin TL'ye alınan ehliyetin 2024 yılında 20 bin TL'yi aşması bekleniyor. İşte 2024 yeni ehliyet fiyatlarına hakkında detaylar...