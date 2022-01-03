İstanbul'da toplu taşıma fiyatları, 1 Ocak 2022 itibarı ile zamlı tarifeye geçti. Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam kararı geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Yeni yıl itibarı ile tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları merak konusu olurken taksi, servis, vapur, metrobüs, minibüs, otobüs, Marmaray ve metro ücret tarifesi belli oldu. Tam mavi kart olarak bilinen aylık tam akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya çıktı. Peki, vapur, taksi, metro, Marmaray, otobüs ve metrobüs ücret tarifesi ne kadar oldu, güncel akbil basış ücreti nedir? İşte, 2022 zamlı ve yeni İETT ücret tarifesi ile aylık, tam akbil fiyatları