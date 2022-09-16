Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını derinden etkilerken, araç sahipleri, "Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne oldu, zam mı geliyor, indirim olacak mı?" sorularına yanıt aradılar. Akaryakıt fiyatları Eylül ayı içerisinde brent petrolün hızlı düşüşü vatandaşlarda indirim beklentisi oluşturdu. Peki 16 Eylül 2022 Benzin ve motorin ne kadar oldu, zam var mı, indirim gelecek mi? İşte 16 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları...