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Günay Musayeva'dan eski eşi Tolga Karal'e tepki: Bizim onun parasına ihtiyacımız yok! - Magazin haberleri

Günay Musayeva'dan Tolga Karal'e tepki: Bizim onun parasına ihtiyacımız yok!

'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel ile 2011–2015 yılları arasında evli kalan ve ünlü oyuncudan Cihangir Can adında bir oğlu olan model Günay Musayeva, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Musayeva, gazetecilerin, "Eski eşiniz ile görüşüyor musunuz, nafaka yatırıyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Ne nafakası! Onu geçtim, çocuğunu bile aramıyor. Bizim onun vereceği paraya ihyacımız yok!" yanıtını verdi

28.11.2021 - 10:36 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Model Günay Musayeva, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir kuaförden çıkarkan objektiflere yansıdı. Saçlarına fön çektirdiğini ifade eden Musayeva, "Herkes spor sonrası bakıma giriyor. Ben spor öncesi fön çektirmeye geldim." dedi.

  • Musayeva, gazetecilerin kendisinden boşandıktan sonra Amerika'ya yerleşen Tolga Karel hakkında, "Eski eşiniz ile görüşüyor musunuz, nafakayı yatırıyor mu?" şeklindeki sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

  • "NE NAFAKASI!"

    Azeri asıllı model, "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası! Onu geçtim, çocuğunu bile aramıyor! Bizim onun vereceği paraya ihyacımız yok zaten, herkes kendi yolunda!" sözleriyle eski eşine tepki gösterdi.

  • "OĞLUNU BİR KEZ BİLE ARAMADI!"

    Musayeva, geçtiğimiz yıllarda eski eşinin yıllardır nafaka ödemediğini açıklayarak, "İnşallah diğer çocuklarına daha iyi bir baba olur. 5 yıldır bir kez bile arayıp oğlumuzla konuşmadı! Cihangir'i, Babalar Günü'nde etkilenmesin diye okula göndermiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • Günay Musayeva, 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' hafızalara kazınan Tolga Karel ile 2011–2015 yılları arasında evli kalmıştı.

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