Gün içinde gözleriniz seğirmeye başladıysa sebebi stres kaynaklı "miyokimi" olabilir!

Göz kapağınızın istemsizce seğirdiğini fark ettiniz mi? Stres, yorgunluk ve kafein tüketimi gibi faktörler göz kapağı miyokimisine neden olabilir. Çoğu zaman zararsız olan bu durum, bazı kişilerde haftalarca sürebilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Peki, göz seğirmesi ne zaman bir sağlık sorununun habercisi olabilir? İşte miyokimi hakkında bilmeniz gerekenler...

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GÖZ SEĞİRMESİ (MİYOKİMİ) NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Göz kapağı miyokimisi, göz kapaklarında istemsiz kasılmaların meydana gelmesi durumudur. Eğer bu kasılmaların neden olduğunu bilmiyorsanız, endişelenmeniz doğal bir durumdur. Bu rahatsızlık özellikle belirli koşullar altında oldukça yaygındır. Neyse ki, genellikle endişe verici bir durum değildir. Daha ciddi rahatsızlıklardan kaynaklanıyorsa bile, tedavisi mümkündür.

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MİYOKİMİ NEDİR?

Göz kapağı miyokimisi, göz kapaklarında dalgalanma şeklinde oluşan, yavaş ve kontrol edilemeyen kas kasılmalarına verilen isimdir. Bu durum, "miyoklonus" olarak bilinen istem dışı kas hareketlerinin özel bir türüdür. Herkes belirli şartlar altında bu kasılmaları yaşayabilir. Miyokimi genellikle zararsızdır, ancak çok nadir durumlarda ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

“Miyokimi” terimi vücuttaki diğer kaslar için de kullanılabilir, ancak en yaygın olarak göz kapağı kasılmaları için kullanılır. MİYOKİMİNİN BELİRTİLERİ Göz kapağı miyokimisinin en yaygın belirtisi, hissedilen ve aynaya bakıldığında görülebilen göz kapağı seğirmeleridir. Miyokimi atakları genellikle saniyeler ile dakikalar arasında sürebilir. Ancak bazı kişilerde saatlerce devam edebilir. Nadir durumlarda, bu kasılmalar sürekli hale gelebilir. Bu kasılmaların özellikleri şunlardır: Yavaş Sürekli Hafif şiddette Dalgalanma (su yüzeyindeki dalgalara benzer şekilde) Miyokimi genellikle tek bir gözü etkiler, ancak her iki gözde de meydana gelebilir. Üst göz kapağında da oluşabilse de, genellikle alt göz kapağında görülür. Nadir durumlarda, aynı gözün hem üst hem de alt göz kapağında kasılmalar olabilir. Bazı durumlarda miyokimi, göz küresinin de hareket etmesine neden olabilir ve bu duruma nistagmus denir. REKLAM GÖZ KAPAĞI MİYOKİMİSİNİN NEDENLERİ Göz kapağı miyokimisi, sinir sistemindeki bazı aksaklıklardan kaynaklanır. Göz kapakları, yüz siniri aracılığıyla doğrudan beyne bağlanır. Bu sinir, 12 kraniyal sinirden yedincisidir. Beyindeki veya yüz sinirindeki aksaklıklar, miyokimiye neden olan sinyal bozukluklarını tetikleyebilir.

Miyokimiyi tetikleyebilecek yaygın nedenler şunlardır: Yorgunluk ve uykusuzluk Aşırı kafein tüketimi Nikotin kullanımı Göz kuruluğu Şiddetli yorgunluk veya aşırı fiziksel efor Stres MİYOKİMİNİN KOMPLİKASYONLARI Çoğu zaman miyokimi herhangi bir komplikasyona neden olmaz. Ancak bazı durumlarda, kasılmaların süresi uzayabilir veya daha sık meydana gelebilir. Eğer kasılmalar göz kapaklarından yüzün diğer bölgelerine yayılırsa, miyokimi şu rahatsızlıklarla ilişkilendirilebilir: Blefarospazm (göz kapaklarının kontrolsüz kapanması) Hemifasiyal spazm (yüzün yarısında istemsiz kasılmalar) Meige sendromu (yüz ve çene kaslarının anormal kasılması) REKLAM MİYOKİMİNİN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ Bir göz doktoru veya nörolog, miyokimiyi genellikle fiziksel bir muayene ile teşhis edebilir. Eğer seğirme daha uzun süre devam ederse, yayılırsa veya şiddetlenirse, doktorlar daha ileri testler yapabilir. Bilgisayarlı tomografi (CT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. MİYOKİMİ NASIL TEDAVİ EDİLİR? Miyokimi genellikle birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden kaybolur. Ancak bazı durumlarda, günlük yaşamı etkileyebilir ve tedavi gerektirebilir. Üç ay veya daha uzun süredir devam eden miyokimi vakalarında, bir göz doktoruna danışmak önemlidir.

Tedavi seçenekleri şunlardır: Tetikleyici faktörleri değiştirmek: Kafein tüketimini sınırlamak, stresi yönetmek, yeterli uyku almak gibi önlemler miyokimiyi önleyebilir veya şiddetini azaltabilir. Ayrıca, sigara ve alkol tüketimini azaltmak da faydalı olabilir. İlaç değişikliği: Eğer miyokimi, kullanılan bir ilacın yan etkisi olarak ortaya çıkıyorsa, doktorlar alternatif bir ilaç önerebilir. Eğer miyokimi ciddi bir sağlık sorununun belirtisiyse, doktorlar altta yatan hastalığın tedavisi için farklı yöntemler uygulayabilir. Kaynak: Cleveland Clinic, Osmosis, American Optometric Association