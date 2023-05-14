Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Gümüşhane Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Gümüşhane başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Gümüşhane Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Gümüşhane seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Gümüşhane Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Gümüşhane Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 82.40 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:06 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98.8 oldu. Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 57.657 oyla yüzde 74.51 - Kemal Kılıçdaroğlu: 15.444 oyla yüzde 19.96 - Sinan Oğan: 4.053 oyla yüzde 5.24 - Muharrem İnce: 224 oyla yüzde 0.29 aldı. Gümüşhane 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 57.657 oyla yüzde 74.51Kemal Kılıçdaroğlu: 15.444 oyla yüzde 19.96Sinan Oğan: 4.053 oyla yüzde 5.24Muharrem İnce: 224 oyla yüzde 0.29

Gümüşhane Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 81.23 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:06 itibarıyla yüzde 98.9 oranında açıldı. 2023 Gümüşhane milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 59.883 oyla yüzde 78.24 - Millet İttifakı: 14.191 oyla yüzde 18.54 - Ata İttifakı: 601 oyla yüzde 0.79 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 362 oyla yüzde 0.47 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 72 oyla yüzde 0.09 aldı. Saat 22:06 itibarıyla 2023 Gümüşhane milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 59.883 oyla yüzde 78.24Millet İttifakı: 14.191 oyla yüzde 18.54Ata İttifakı: 601 oyla yüzde 0.79Emek ve Özgürlük İttifakı: 362 oyla yüzde 0.47Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 72 oyla yüzde 0.09AK Parti: 36.843 oyla yüzde 48.14MHP: 20.780 oyla yüzde 27.15İYİ Parti: 14.191 oyla yüzde 18.54YENİDEN REFAH: 1.746 oyla yüzde 2.28ZP: 526 oyla yüzde 0.69BBP: 514 oyla yüzde 0.67MEMLEKET: 301 oyla yüzde 0.39YEŞİL SOL: 233 oyla yüzde 0.30TİP: 129 oyla yüzde 0.17ANAP: 127 oyla yüzde 0.17MP: 77 oyla yüzde 0.10AP: 75 oyla yüzde 0.10AB: 56 oyla yüzde 0.07MİLLİYOL: 45 oyla yüzde 0.06HAKPAR: 36 oyla yüzde 0.05GBP: 35 oyla yüzde 0.05SOL PARTI: 33 oyla yüzde 0.04HKP: 32 oyla yüzde 0.04YP: 31 oyla yüzde 0.04TKP: 23 oyla yüzde 0.03TKH: 16 oyla yüzde 0.02CHP: 0 oyla yüzde 0.00GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00