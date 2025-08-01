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        Gümüşhane'de butik otelde yangın

        Gümüşhane'de bir butik otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 03:13 Güncelleme: 01.08.2025 - 03:19
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        Gümüşhane'de butik otelde yangın
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        Gümüşhane'nin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        VALİ BARUŞ: ÇOK ŞÜKÜR CİDDİ YARALANMA YOK

        Olay yerinde incelemede bulunan Vali Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince kullanılan butik uygulama otelinde meydana geldiğini söyledi.

        Yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlı bir müdahalede bulunduğunu vurgulayan Vali Baruş, "Müdahale olana kadar 5 odada 9 misafirimiz var ve tahliye ediliyor. Burada çalışan 3 personel var. Yangın alarmının çalması ve personelin ihtiyatlı davranması sonucu tahliye yapılıyor. Çok şükür ciddi bir yaralanma ya da ölüm olayı yok" ifadelerini kullandı.

        Baruş, ilk incelemede yangının otelin alt bölümündeki mutfak bölümünden başladığının tahmin edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "İlk belirlemeye göre itfaiyemizin tespiti elektrik kontağından çıktığı yönünde. Araştırma devam ediyor, olayın meydana geliş nedeni çıkacak. Burada sevindirici nokta herhangi bir vatandaşımızın canına bir zarar gelmemiş olması. Resepsiyon ve mutfak bölümünde hasar oluyor. Burası beton üzerine ahşap giydirme bir otel. Ahşap olması nedeniyle hızlı müdahale edilmesi stratejik öneme sahip. İtfaiyemiz bunu başarmış. Bu yoğun müdahale sayesinde yangın kontrole alınmış durumda. Misafirlerimizi de tahsis ettiğimiz bir otelde ağırlayacağız. Bu tür olaylara karşı hızlı hareket etmek çok önemli."

        Otelde konaklayan kişilerin yangın nedeniyle oluşan dumandan hafif şekilde etkilendiğini aktaran Baruş, "Hastaneye gidecek kadar önemli bir husus yok. Sadece çalışan personelimiz dumandan etkilenip hastaneye başvurdu ama sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

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        #haberler
        #gümüşhane
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