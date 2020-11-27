Gümüşhane'de bir belde karantinaya alındı

DHA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, beldede pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, Söğütlü beldesinde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.