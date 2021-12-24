DHA

Olay önceki gün gece saatlerinde Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. A. D., rahatsızlanan bir yakınını, acil servise getirip, koridorda yer alan sedyeye yatırdı. Bir süre sonra hastasıyla ilgilenilmediğini düşünen A.D., yanına gelen acil serviste görevli pratisyen Doktor Ziya Anıl Eryılmaz’a bağırıp, sözlü saldırıda bulundu. Doktor ve üzerine yumruğunu sıkarak yürüdüğü öne sürülen hasta yakını arasında gerginlik çıkınca, hastanenin özel güvenlik personeli ve vatandaşlar da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Hasta yakını uzaklaştırılırken, taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu. İfadesi alınan hasta yakını A.D. serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Hastanede yaşanan bu anlar da, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; koluna girdiği hastayı sedyeye yatıran A.D.’nin, yanına gelen Doktor Ziya Anıl Eryılmaz’ın üzerine yürüdüğü, özel güvenlik personelleri, vatandaş ve görevli sağlık çalışanlarının araya girmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

‘TEHDİT EDEN KONUŞMA SERGİLEDİ’

Yaşananları anlatan Dr. Ziya Anıl Eryılmaz, “Hasta ve hasta yakını hastaneye geldi. Hasta yakını, hastayı kenarda duran sedyeye yatırdı. Ben de bir hastamı taburcu edip, acil servise geldim. Hızlıca müdahale edip, yardımcı olmak istedim. Hastayı içeri aldığımda ne şikayeti olduğunu sordum. Hasta yakını, dün de geldiklerini, aynı şekilde karın ağrısı olduğunu ve hastanın kalbinin sıkıştırdığını söyledi. Ben hastanın titremesi olduğunu ve boğazının ağrıdığını söyleyince izolasyona almak istedim. Hasta yakını bunu kabul etmedi. Yüksek sesle bağırarak ‘ne şikayetim olduğunu bilsem buraya mı getiririm’ diyerek tepki gösterdi. Çok yüksek sesle bağırınca ben de yüksek sesle buranın bir hastane olduğunu ve ses tonuna dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Daha sonra hasta yakını yumruğunu sıkarak üzerime yürüdü. Ben de kendimi savunmak için onun üzerine yürüdüm. Daha sonra orada bulunan personeller ayırdı. Hasta yakını tehdit eden bir konuşma sergiledi” dedi.

‘BUNLAR YAŞANSIN İSTEMİYORUM’

Şikayetçi olduğunu belirten Dr. Eryılmaz, “Pandemi, zaten yükümüzü iki kat arttırıyor. Özverili bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Her geçen gün hasta sayımız giderek artıyor. Çok yoruluyoruz. Bu tür olaylarda bizim bütün çalışma isteğimizi arzumu ne yazık ki törpülüyor. Her geçen gün doktora şiddet, hemşireye şiddet diğer sağlık çalışanlarına şiddet giderek artıyor. Bu olay böyle sonuçlandı ama çok daha kötü sonuçlandığı oldu. Şikayette bulundum; olayın takipçisiyiz. Bunlar yaşansın istemiyorum. Bunların önlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘ARKADAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ’

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Karabay ise, “Doktorumuz Anıl Bey, maalesef ki şiddete maruz kaldı. Hastasına hizmet ederken hastanın yakını tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalarak darp edildi. Temennimiz böyle olayların ülkemizde bir daha olmaması dileğiyle. Vatandaşlarımızdan ve sağlıkçılarımızdan beklentimiz uyum içerisinde herkesin hizmet alabileceği ve hizmet verebileceği bir ortam sağlanması ümidiyle beraber çalışacağız. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Arkadaşımızın her zaman yanındayız. Bir daha böyle olayların olmamasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.